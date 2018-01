Mercado espera IPCA de 11,23% e crescimento de 1,96% A mediana das expectativas de mercado para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2003 aumentou de 11% para 11,23%, na pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC) com um grupo de 100 instituições financeiras e empresas de consultoria. As estimativas para o próximo ano, entretanto, ficaram estáveis nos mesmos 8% da pesquisa anterior. As previsões para janeiro subiram de 1,57% para 1,78%, e as projeções para 2004 aumentaram de 0,95% para 1%. Já a mediana das expectativas de mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2003 subiu de 1,93% para 1,96% na pesquisa. O novo porcentual, entretanto, ainda está aquém dos 2,8% projetados pelo BC em seu último Relatório de Inflação. A previsões de expansão do PIB para 2004 ficaram estáveis em 3%. As estimativas de investimento direto estrangeiro para este e o próximo ano também ficaram estáveis em US$ 13 bilhões e US$ 15 bilhões, respectivamente. Os US$ 13 bilhões estão abaixo dos US$ 16 bilhões projetados pelo BC para 2003. As expectativas de mercado para o déficit em conta corrente do balanço de pagamentos de 2003 recuaram, na mediana, de US$ 5,90 bilhões para US$ 5,60 bilhões. O valor é menor que os US$ 6,557 bilhões (1,66% do PIB) projetados pelo Departamento Econômico (Depec) do BC em dezembro do ano passado. As previsões de déficit em conta corrente para o próximo ano caíram, na mesma pesquisa, de US$ 5,30 bilhões para US$ 5,25 bilhões. As estimativas de superávit da balança comercial para 2003 recuaram, ao mesmo tempo, de US$ 15,50 bilhões para US$ 15,30 bilhões. As previsões para o próximo ano, entretanto, permaneceram estáveis em US$ 16 bilhões. A mediana das expectativas de mercado para o superávit primário do setor público em 2003 subiu de 3,77% do PIB para 3,80%, na pesquisa semanal feita pelo BC. A previsões de superávit primário para o próximo ano ficaram estáveis em 3,75% do PIB. As estimativas de déficit nominal do setor público sem câmbio para 2004 recuaram, na mesma pesquisa, de 3,06% do PIB para 3% do PIB. As previsões para 2003, entretanto, ficaram estáveis em 3,30% do PIB. Para a taxa média de câmbio em 2003, a mediana das expectativas de mercado subiu de R$ 3,50 para R$ 3,51 na pesquisa semanal. As previsões para a taxa média de câmbio do próximo ano recuaram, na mesma pesquisa, de R$ 3,70 para 3,68. As estimativas para a taxa de câmbio no fim de 2003 caíram de R$ 3,70 para R$ 3,65, enquanto as previsões para o final de 2004 ficaram estáveis em R$ 3,80. A mediana das expectativas de mercado para a taxa média de juros (Selic) em 2003 subiram de 22,40% para 22,50%. As estimativas para a taxa média de juros em 2004 caíram, na mesma pesquisa, de 18,35% para 18,15%. As previsões de Selic para o fim deste ano ficaram estáveis em 20%, e as estimativas para o final de 2004 recuaram, de 17,15% para 17%.