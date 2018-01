Mercado espera juro abaixo de 10% no final de 2008

Analistas e economistas do mercado brasileiro projetaram pela primeira vez uma taxa básica de juros para o País abaixo de 10% em 2008, de acordo com pesquisa feita pelo Banco Central. Pelos cálculos, a taxa Selic (atualmente em 12% ao ano) estará em 9,75% em dezembro de 2008, abaixo dos 10% estimados até semana retrasada. A estimativa para o encerramento de 2007, entretanto, foi mantida em 10,75%. Também não sofreram alteração as apostas para o próximo movimento do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. As estimativas projetam que o juro sofrerá mais um corte de 0,50 ponto percentual, o que levará a Selic para 11,5% ao ano, a partir de julho. Pelo lado da inflação, as estimativas para as variações esperadas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2007 e 2008 ficaram em 3,59% e 4%, respectivamente. Nos dois casos, as estimativas estão abaixo do centro da meta fixada pelo governo para os dois anos, que é de 4,5%. Os analistas, por outro lado, reduziram para R$ 1,93 a estimativa da cotação do dólar em dezembro. No cenário mais longo, a estimativa é de que a moeda norte-americana estará valendo R$ 2,00 em dezembro de 2008. A estimativa para a taxa de expansão da economia em 2007 também foi alterada, passando para 4,25%, ante 4,20% na pesquisa anterior. Para 2008, entretanto, as apostas continuam indicando uma crescimento de 4% para o Produto Interno Bruto (PIB) do País.