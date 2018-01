Mercado espera nova alta dos juros na semana que vem A expectativa no mercado financeiro é de que a nova diretoria do Banco Central assuma com uma taxa de juros ainda superior aos atuais 22%. Devido à escalada inflacionária, é esperada uma nova alta na taxa Selic, de dois ou três pontos, a ser anunciada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) na reunião da semana que vem. E a tendência é de que os juros permaneçam neste patamar pelo menos nos três primeiros meses do governo Lula. Para o economista Carlos Geraldo Langoni, diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas e ex-presidente do BC, o comportamento da inflação continuará ditando o ritmo da oscilação dos juros. "Caso a inflação em janeiro fique acima de 2% ao mês, acredito que será necessário um novo choque de juros até abril. E quanto mais rápido a medida for tomada, melhor resultado terá", afirmou, dizendo não acreditar que o presidente indicado para o BC, Henrique Meirelles, se esquivará de medidas como esta. "Acho que ele tem firmeza e coragem para isso", comentou. O professor do Ibmec, Carlos Thadeu de Freitas, ex-diretor do BC, defende que o Copom determine uma alta nos juros "além do necessário" na reunião de semana que vem "para permitir que o futuro governo comece a baixar lentamente a Selic". Ele disse que a medida funcionaria como uma compensação pelo atraso na subida dos juros. "Seria natural compensar nos juros uma alta de preços que ocorreu neste governo, já que o próximo vai iniciar o mandato com restrições enormes", diz o economista. Para Thadeu, como o mercado tem projetado em 26,5% a taxa de juros para abril, uma alta além do necessário neste momento serviria para situar a Selic em 26%. Com isso, acredita, poderia haver uma atração de dólares de curto e médio prazos para o País e já no primeiro trimestre a nova diretoria do BC poderia ter condições de iniciar uma lenta trajetória de queda dos juros. Elson Teles, do Banco Boreal, concorda que não deve haver uma mudança muito grande na estratégia do BC no futuro governo. "A nova equipe deve manter a mesma austeridade da atual. Não há como pensar em reduzir os juros sem trazer de volta a um dígito o índice de inflação", diz ele. Para Teles, um aumento dos juros na semana que vem pode vir a desobrigar o novo governo de iniciar o mandato elevando os juros, mas nem mesmo isto está garantido - tudo vai depender da inflação. "Pode ser que não suba de início, mas pensar em redução nos primeiros três meses é uma coisa muito difícil. No máximo, podem determinar um viés de baixa. O essencial é pensar em alcançar uma taxa de inflação de 5% ao ano depois de 2003", diz Teles.