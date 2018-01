Mercado espera por novo empréstimo à Argentina O mercado financeiro ainda reflete nesta manhã a esperança de que, durante o final de semana, haja algum tipo de entendimento entre a Argentina e o Fundo Monetário Internacional (FMI) no sentido de obter uma nova ajuda financeira. Entre analistas, já circula que, para que o país vizinho obtenha um fôlego no curto prazo, será preciso um novo desembolso entre US$ 6 bilhões e US$ 8 bilhões. Profissionais também consideram que qualquer notícia sobre simples antecipação de parcelas já acordadas com o FMI seria insuficiente para dar prosseguimento ao respiro que o mercado está dando neste momento. A visita do subsecretário do Tesouro dos EUA, John Taylor, a Buenos Aires é a razão para essa esperança. Os EUA vinham se posicionando contra novas ajudas a Argentina e o fato do segundo homem do Tesouro norte-americano procurar o país para inteirar-se sobre a situação econômica e demonstrar apoio ao governo já é um grande avanço. A questão é que, até aqui, Taylor não fez qualquer menção a um novo empréstimo. Mas, já que ele também não negou a hipótese, o mercado mantém a expectativa. Operadores ressaltam, entretanto, que mesmo a confirmação do que seria o cenário mais otimista, o da liberação de recursos novos à Argentina, não seria suficiente para eliminar o risco de um default (moratória) ou de uma desvalorização cambial. Isso significa que a novela argentina está longe de acabar, ainda que o FMI entre na história com uma cena positiva. "Seria mais uma chance de a Argentina empurrar o desfecho para depois das eleições, mas ninguém ficará totalmente seguro sobre a capacidade de solvência do país", afirma um operador. Inflação fica em 1,21% Internamente, vale destacar o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) índice da Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas (Fipe) da USP de julho, que ficou em 1,21%, no topo das previsões do mercado, que variavam entre 1% e 1,20%. O fato de o mercado estar muito concentrado na Argentina pode minimizar a repercussão ao índice, mas operadores destacam que a inflação ainda é uma variável preocupante e que pode justificar a continuidade dos ajustes graduais da taxa de juros básica da economia - Selic. Cotações do mercado Há pouco, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,4800, com queda de 0,52%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 25,110% ao ano, frente a 25,192% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em alta de 0,35%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava alta de 0,95%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,67%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em queda de 1,04%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.