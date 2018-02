Mercado espera que ano acabe com juros a 17% As estimativas de mercado para as taxas de juros no final de 2003 aumentaram de 14% para 14,10% ao ano, de acordo com levantamento semanal feito pelo Banco Central. Para 2002, as estimativas permaneceram nos mesmos 17% do levantamento anterior. As estimativas para taxa de câmbio no final deste ano e do próximo ano também ficaram estáveis em R$ 2,55 e R$ 2,70.