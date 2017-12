Mercado espera queda da Selic Ao final da tarde, surgiu a notícia de que a Arábia Saudita, maior exportador mundial de petróleo, poderia aumentar sua produção em 500 mil barris por dia, se o preço não cair nos próximos dias, conforme comunicado do ministro saudita do Petróleo, Ali Al Naimi. Essa decisão, se confirmada, ajudaria a atender o aumento da demanda esperado para este ano e o próximo, reduzindo a pressão sobre os preços do petróleo. Como se isso não bastasse, novos indicadores da Associação Nacional dos Gerentes de Compras (NAPM) dos EUA demonstraram que continua o processo de desaceleração da economia norte-americana - o Índice de Atividade Industrial caiu mais do que esperavam os analistas, e o Índice de Preços Pagos recuou. Após a divulgação do dado, aumentaram as expectativas de que os juros norte-americanos não subam, e, com isso, também as compras de títulos do Tesouro dos EUA. Dadas esses dois fatos, o governo brasileiro não teria que temer tanto o aumento dos combustíveis como fator de pressão na inflação, nem um aumento das taxas de juros americanas, que se tornariam mais atraentes que as nacionais, e poderia prosseguir com a redução na taxa básica de juros Selic. Na última hora de negócios, essa expectativa animou ainda mais as operações. Indicações internas de queda da Selic Além disso, o Banco Central não interferiu hoje no mercado de juros, ainda que, em sua mais recente atuação (sexta-feira passada), a autoridade monetária tivesse feito negócios à cotação de 17,30% ao ano, enquanto a Selic está em 17,50% ao ano. Hoje o governo deixou que se negociassem contratos da dívida pública em até 17,20% ao ano. Muitos operadores passaram a crer que BC evitou definir os juros para os próximos dias porque a Selic poderia cair para 17% ao ano. Por fim, o fato de, amanhã, ser dia de leilão de títulos do Tesouro no mercado brasileiro, com maiores ofertas de prefixados de um ano e de seis meses. Como da última vez o Tesouro reduziu a Selic um dia depois de realizar seus leilões de títulos, as instituições que compraram os títulos um dia antes da queda ainda puderam se beneficiar das taxas antigas. O mercado começou a achar que isso não aconteceria duas vezes, e que, portanto, o novo patamar da Selic seria definido antes do leilão. No fechamento, os juros prefixados de contratos de swap com base de 252 dias úteis, o melhor indicador de juros de longo prazo, ficaram em 18,63% ao ano, frente a 18,88% ao ano na sexta-feira.