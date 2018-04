Mercado espera reação política O governo tomou várias medidas para combater a atual crise nos mercados. A principal foi o acordo de US$ 30 bilhões com o Fundo Monetário Internacional (FMI), mas houve também medidas de apoio à exportação, incluindo linhas de crédito complementares e novas regras para a indústria de fundos. O mercado aprovou todas as iniciativas, mas as cotações continuam extremamente pessimistas. Nenhuma dessas medidas resolve o problema principal, que é a desconfiança dos investidores em relação ao novo governo. Ontem surgiram boatos no mercado de que Ciro Gomes (Frente Trabalhista) teria apresentado queda nas pesquisas a serem divulgadas, com correspondente alta de José Serra (PSDB/PMDB). Depois da declaração de Ciro de "que se lixem os mercados", avanços de Serra serão comemorados, e até Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parece uma solução mais viável. Na terça-feira começa o horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, em que Serra tem vantagem significativa, já que controla mais da metade do tempo que os seus adversários. A menos de dois meses das eleições, o candidato governista, preferido dos mercados, precisa começar a apresentar altas consistentes logo para poder chegar ao segundo turno. Se isso ocorrer, pode-se observar uma recuperação relativamente rápida das cotações. Por outro lado, não se descarta um agravamento do pessimismo se a disputa ficar mesmo entre Ciro e Lula. Outra possibilidade seria que os candidatos convencessem os investidores da sua intenção de manter compromissos financeiros, de administrar as contas com responsabilidade e tomar medidas pró-mercado. Até agora, o único a gozar de boa credibilidade é Serra. Lula fez declarações consideradas positivas, mas não tão claras, e, dado o seu histórico, não se sabe como reagiria em situações de crise, que sempre incluem situações difíceis. Ciro é considerado voluntarioso e tem uma base de sustentação muito heterogênea, o que aumenta a imprevisibilidade, além de ter emitido declarações bastante malvistas pelos investidores. E Anthony Garotinho (PSB) também não parece estar tentando agradar os mercados. Ele chegou a declarar ontem que em seu governo quem mais perderia seriam os bancos. Enquanto isso, a crise brasileira tem tido destaque na imprensa internacional, que considera ser crescente a probabilidade de um calote, mesmo ressaltando as diferenças entre o País e a Argentina. A opinião reflete a visão de muitos investidores no exterior, que relutam em aplicar no Brasil, assim como instituições financeiras, que mantêm o crédito restrito e a custo elevado. A crise é de confiança, e o fato mais comentado é que se as taxas de juros não começarem a cair, a dívida torna-se impagável mesmo. Mercados ontem O dólar comercial foi vendido a R$ 3,2100 nos últimos negócios do dia, em alta de 0,16% em relação às últimas operações de quarta-feira, oscilando entre R$ 3,1400 e R$ 3,2300. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 22,360% ao ano, frente a 22,750% ao ano quarta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,71% em 9183 pontos. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,86% (a 8818,1 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - subiu 0,80% (a 1345,01 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,9814; uma alta de 0,19%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 0,65% (371,25 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.