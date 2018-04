Mercado espera receber até US$ 5 bilhões para se acalmar Com o novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Central deverá aumentar a sua atuação no mercado para suprir a demanda por linhas de crédito de comércio. A expectativa do mercado é que o BC oferte algo entre US$ 3 bilhões e US$ 5 bilhões para resolver um dos principais motivos da alta da cotação da moeda estrangeira nas últimas semanas: a escassez de recursos para que empresas exportadoras e importadoras brasileiras possam rolar as suas dívidas. Esses recursos usados pela autoridade monetária não seriam incluídos no cálculo do piso de reservas internacionais líquidas, definido pelo FMI. Desde a segunda metade de julho, a falta de crédito para o setor privado se intensificou por causa das turbulências no mercado doméstico. O crédito comercial, que normalmente não é afetado em momentos de crise, secou. Segundo fontes do governo, as matrizes de bancos estrangeiros que operam no País não renovaram as linhas de créditos e, com isso, houve uma forte retração na oferta. Além disso, a alta do dólar incentiva o exportador a fechar a operação para aumentar os seus ganhos em reais. Essa procura extra foi direcionada para o Banco do Brasil que, da noite para o dia, viu crescer a fila de candidatos a financiamento comercial. O BB, entretanto, não teve condições de atender essa demanda adicional. Primeiro porque, com a desvalorização do real, o orçamento da instituição para essa modalidade de crédito, que é em reais, minguou. Depois, porque o banco já responde por 22% do mercado e tem outras áreas para atender como o microcrédito. Com a desculpa de ser um banco oficial e, por isso mesmo, ter sua atuação mais visível do que a das demais instituições que operam no País, a direção do BB se nega a dar informações detalhadas sobre o volume atual dessas linhas voltadas para o comércio exterior. O presidente da instituição, Eduardo Guimarães, chegou a admitir que os recursos diminuíram, mas garantiu que as linhas não secaram. O presidente do BB desmentiu a informação de que a instituição estaria emprestando recursos apenas para as grandes empresas. Guimarães assegurou que, na medida do possível, o BB vem atendendo indistintamente seus clientes, inclusive os pequenos e médios. Ele também disse que o banco continua de olho no mercado internacional, o que pode significar uma nova captação assim que surgir uma brecha. Recentemente o BB captou US$ 300 milhões.