Mercado espera recuo da inflação O mercado financeiro começou o dia com tendência negativa em função da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA-15), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre os dias 15 de julho e 15 de agosto. O resultado ficou em 1,99% e trouxe apreensão para o mercado, pois sinalizou mais uma vez alta inflacionária forte. Os analistas esperam um número entre 1,50% e 1,75%. Diante disso, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu em queda de 0,16%, caindo para 0,72% logo após a abertura. Há pouco, registrava baixa de 0,53%. Amanhã, sai o Índice Geral dos Preços do Mercado (IGP-M) de agosto - que mede os preços até o dia 20 - e o mercado estará atento para identificar eventuais sinais de recuo ou de manutenção da alta da inflação. Durante a manhã, o Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações mais negociadas na (Bovespa) - oscilou alternando pequenas altas e baixas. Um dos motivos para isso não está relacionado à inflação. A Petrobras anunciou que vai listar também suas ações preferenciais (PN, sem direito a voto) na Bolsa de Nova York. Atualmente só as ordinárias (ON, com direito a voto eram listadas). Com isso, o papel, que recuava junto com o resto do mercado, reagiu e, no início da tarde, subia 1,68%. Mercado menos apreensivo Declarações do diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, na metade da manhã desta terça-feira, ajudaram a reverter o cenário de apreensão no mercado de juros e câmbio. Em entrevista acompanhada pelo repórter Renato Andrade, o diretor do BC afirmou que o IPCA fechado de agosto será menor que a prévia anunciada hoje, de 1,99%. O dólar, que vinha em tendência de alta desde a abertura, chegando a ser cotado a R$ 1,8380 na ponta de venda dos negócios, recuou. No início da tarde estava no patamar de R$ 1,8320. Ainda assim representa uma alta de 0,05% em relação às cotações dos últimos negócios dessa segunda-feira - R$ 1,8310. O mercado de juros também reverteu a tendência de queda apresentada no início da manhã, devido à pressão nos índices de inflação. No começo da tarde, os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 17,100% ao ano. Na segunda-feira encerraram o dia negociados em 17,200% ao ano.