Mercado espera volatilidade no câmbio O novo governo respondeu à maior dúvida que o mercado de câmbio mantinha nos últimos dias na tarde de ontem: o BC vai tentar a rolagem integral do próximo vencimento de dívida pública cambial (US$ 1,8 bilhão), que ocorre no dia 16. E a operação começa hoje, com um leilão de swaps cambiais que acontece entre as 12h e as 13h. A decisão tem críticos, que argumentam que o momento é de tranqüilidade e deveria ser aproveitado para a dívida cambial ser diminuída. Mas o governo parece ter outra interpretação, que também tem adeptos no mercado. A rolagem parcial pressiona o dólar à vista e poderia interrromper o ambiente otimista que é registrado desde o início do ano. É cedo para arriscar que isso aconteça, dizem alguns dos analistas ouvidos pela Agência Estado. Até justamente porque o momento é favorável, a rolagem deve ser tranqüila e o custo (juro pago pelo governo) da rolagem deve cair. E o dólar em queda sinaliza para o médio prazo: inflação recuando, atividade em alta, perspectiva de diminuição da Selic. O mercado de câmbio ainda tem a seu favor as estimativas de entradas de recursos. Os pontos ruins das análises continuam sendo a dificuldade das negociações políticas entre PT e PMDB e a iminente guerra no Oriente Médio. Por isso, embora os especialistas afirmem que a tendência das cotações do dólar é de queda, não descartam oscilações fortes como as que ocorreram nos dois últimos dias. Até porque o valor da moeda norte-americana está muito próxima ao intervalo de consenso do mercado - entre R$ 3,20 e R$ 3,30 - e ninguém arrisca se distanciar muito disso. O dólar abriu em leve queda, de 0,15%, chegando a R$ 3,31. Logo em sweguida, às 9h47%, ficou estável em relação ao fechamento de ontem, valendo R$ 3,315. Clique aqui para saber como está o dólar