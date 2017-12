Mercado espera votação de reformas sem alterar ritmo Finalmente devem ir a votação no Senado as reformas da Previdência e tributária, depois de grandes esforços de negociação feitos pelo governo e oposição. Mas, de tanto esperar pela confirmação dessa notícia, o mercado deve aplaudir a aprovação das reformas sem alterar o ritmo dos negócios. O fator que continua determinando o caminho das cotações é o fluxo de recursos que, na avaliação do mercado, está se mantendo equilibrado, garantindo uma trajetória ascendente, mas suave, da cotação da moeda norte-americana. Hoje, o dólar comercial começou o dia sendo negociado bem perto do valor do fechamento de ontem. Na aberetura, subia apenas 0,07%, cotado a R$ 2,947. Às 10h21, caía 0,03%, a R$ 2,944. Veja a cotação do dólar.