Mercado esquece guerra e festeja superávit primário O dólar comercial rompeu hoje o suporte dos R$ 3,38 para fechar na menor cotação desde 16 de janeiro, em queda de 0,71%, a R$ 3,363. Os investidores avaliaram que não há espaço para mau humor. Além do superávit primário recorde do setor público (União, Estados, municípios e estatais) em fevereiro, de R$ 7,621 bilhões, bancos e empresas estão estruturando captações externas de cerca de US$ 1,2 bilhão, dos quais US$ 125 milhões foram fechados hoje pelo Banespa. O aumento da confiança dos investidores estrangeiros no País também se observa no mercado da dívida brasileira. Embora tenha recuado hoje por causa de um movimento de realização de lucros, o C-Bond permanece em patamar elevado e o risco Brasil está bem perto de mil pontos. A expectativa de votação até a próxima quarta-feira, da emenda ao artigo 192, que regulamenta o sistema financeiro, também sustenta o otimismo. Essa votação é importante porque permitirá ao mercado avaliar o poder de articulação do governo no Congresso e também abrirá espaço para o legislativo apreciar as propostas de reformas tributária e da Previdência, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve enviar em abril. A Bovespa operou em total independência do mercado externo hoje, ignorando as dificuldades anglo-americanas no Iraque e a expectativa de guerra prolongada. O índice teórico paulista fechou em alta de 1,45%, com volume financeiro de R$ 492 milhões. Em Nova York, a Nasdaq caiu 1,06% e o Dow Jones recuou 0,68%. Prevaleceram as boas notícias domésticas. O fato é que a Bovespa vem demonstrando uma extraordinária capacidade de resistência à guerra. Cresce a percepção de que, desta vez, o mercado acionário brasileiro poderá ser escolhido como um dos portos seguros frente à instabilidade externa. Os estrangeiros têm frequentado o pregão paulista. E o Ibovespa encerra este penúltimo dia útil de março com uma valorização acumulada de 10,86%. Os juros futuros, que já operam com prêmios esprimidos, caíram ainda mais. O mercado já vinha embalado pela boa notícia do resultado do IGP-M de março, que caiu a 1,53%, de 2,28% em fevereiro. A taxa, nominalmente, é elevada. Mas confirma a avaliação de que a trajetória é declinante. Essa percepção autoriza o mercado a acreditar que no segundo semestre pode haver espaço para um corte de juro. Mas, para as próximas reuniões, a aposta ainda é na manutenção da Selic. Seja como for, o mercado de juros segue positivo.