Mercado está em compasso de espera, diz ex-diretor do BC O ex-diretor do Banco Central, Carlos Thadeu de Freitas, acha que o mercado financeiro já havia repassado aos preços dos papéis os efeitos da Guerra no Iraque e, salvo surpresas, a tendência é de não haver grandes mudanças nesses preços. "Eu tenho a impressão de que o mercado já tinha precificado bastante essa Guerra. Então é natural que, agora, a Guerra acontecendo os preços não caiam tanto e até subam", previu Thadeu de Freitas durante o Conta Corrente, da Globo News. "Eu acho que, se a Guerra continuar como está, mesmo que ela seja um pouco longa, não tendo surpresas, a tendência do mercado é ficar como está: andando um pouco de lado, talvez um pouco melhor na frente." Thadeu e Freitas acha que, apesar do conflito, o momento ainda é favorável ao Brasil, devido às baixas taxas de juros praticadas na Europa e Estados Unidos e, principalmente, ao excesso de dinheiro no mercado internacional. "As taxas de juros estão muito baixas, o que permite que se lide com a Guerra em condições mais satisfatórias", acredita o ex-diretor do Bacen. "Nós temos hoje uma liquidez internacional como nunca tivemos no passado. Há uma abundância de moeda no mundo que está procurando lugares mais tranqüilos agora. Mas, assim que tiver alguma certeza que essa guerra não terá conseqüências maiores, essa liquidez vem para países como o Brasil. E vai ajudar bastante." Veja o especial: