Mercado está mais calmo Nos Estados Unidos, Nasdaq - bolsa eletrônica que reúne empresas de tecnologia e informática - e Dow Jones - principal índice da Bolsa de Valores de Nova Iorque - estão com baixas. As quedas são de 1,91% e 0,38% respectivamente. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo abriu estável. Depois de chegar na máxima de 1,8% positivo, está agora começando a registrar perdas, com mínima negativa de 0,05%. O mercado de dólar também abriu com nova pressão de alta. Na máxima do dia, a ponta de venda chegou a R$ 1,8580, com alta de 0,38%. A cotação da moeda esta agora em R$ 1,8550, com alta de 0,22%. Nos juros, as taxas prefixadas também estão pressionadas para cima. Neste momento, a taxa do swap prefixado de um ano, numa base de 252 dias úteis, está em 22,6% ao ano, equivalente a máxima de ontem, quando a taxa fechou em 22,46% ao ano na mesma base de comparação. Como mostram os números, o mercado está mais calmo, mas ainda dando sinais de pessimismo. Vamos ver se a Bolsa paulista consegue sustentar seus preços apesar da queda das Bolsas norte-americanas e das altas do dólar e dos juros.