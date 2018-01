Mercado está mais tranqüilo hoje O mercado financeiro encerra a semana mais tranqüilo depois das fortes oscilações dos últimos dias. Como em toda sexta-feira, o volume de negócios é muito baixo. Os investidores preferem não assumir posições para não correr risco de sofrer com notícias negativas. Atualmente, elas podem vir da Argentina ou Oriente Médio. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 1,78%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 18,000% ao ano, frente a 18,360% ao ano ontem. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9270 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,46% em relação às últimas operações de ontem. Mas as incertezas no cenário externo continuam. Na Argentina, parece haver uma trégua na crise política, o que reduz o pessimismo quanto às chances de aprovação do Orçamento. Quanto ao petróleo, a pressão recente levou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) a anunciar que aumentará produção à meia-noite de segunda-feira caso os preços do produto não recuem para abaixo de US$ 28. Veja mais informações no link abaixo. A ameaça não reverteu ainda a tendência, mas o preço do barril já recua ligeiramente hoje. Os negócios com o petróleo bruto do tipo Brent para entrega em dezembro estão em queda de 0,60% em Londres, a US$ 31,36 por barril.