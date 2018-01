"Mercado está nervoso? Eu não; eu estou calmo", diz Lula Perguntado hoje se faria um pronunciamento para acalmar o mercado, em decorrência dos boatos envolvendo o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou: "O mercado está nervoso? Eu não, eu estou calmo". O assunto também foi minimizado pelo secretário-geral da Presidência da República, Luís Dulci. Segundo ele, Lula não cogitou fazer nenhum pronunciamento ou comentário sobre os boatos de ontem. Na reunião da Câmara de Política Econômica, que conta com a participação de Meirelles, Dulci comentou que todos os participantes estavam bastante entusiasmados e entrosados durante a discussão sobre as possibilidades de crescimento econômico do País. "Pelo o que eu tenha visto, ninguém está interessado em sair".