Mercado eufórico com queda dos juros nos EUA Do pânico à euforia. Hoje, em meio a toda a instabilidade que se agravou ao longo da semana, o Fed - Banco Central norte-americano - decidiu, em reunião extraordinária, reduzir o juro básico dos Estados Unidos em 0,5 ponto porcentual. Com isso, a taxa caiu de 5% para 4,5% ao ano. A surpresa foi bem recebida pelos mercados em Nova York, que reagiram eufóricos. Observando os gráficos, nota-se que a tendência de recuperação das bolsas do país vai se sustentando desde o início de abril. Hoje, O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 3,91%. Desde o dia 3 de abril, a valorização acumulada é de 11,91%. A Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 8,12%, acumulando alta de 26,89% desde 4 de abril. Os mercados brasileiros acompanharam a alta, apesar de toda a instabilidade gerada pelas angústias em relação à Argentina, alta da inflação, escândalo no Senado e pela possibilidade de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar denúncias de corrupção no governo federal. Tudo isso se traduz numa expectativa de alta da Selic, a taxa básica referencial de juros da economia, dos atuais 15,75% para 16,25%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 4,32%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 21,100% ao ano, frente a 20,880% ao ano ontem, indiferente à euforia dos norte-americanos. O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,1820, com queda de 0,68%. Veja no link abaixo a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.