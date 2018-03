Mercado europeu mostra cautela com início da guerra O mercado acionário europeu está tendo uma reação mais cautelosa ao início da Segunda Guerra do Golfo do que o comportamento do mercado asiático. As bolsas de Londres, Paris, Frankfurt e Madri já registraram perdas que oscilavam entre 0,2% e 1%. Segundo operadores da City londrina, os investidores na Europa tiveram mais tempo para digerir os acontecimentos da madrugada. Eles salientam que ainda é muito cedo para se tirar qualquer conclusão dos eventos da noite passada, mas o alerta feito pelo presidente George Bush, de que o conflito poderá ser "difícil" e "mais longo do que o previsto" conseguiram elevar ligeiramente o nervosismo dos investidores, que apostam num desfecho rápido para a guerra. As declaraçoes nesta manhã da Agência Internacional de Energia e da Organização dos Paìses Esportadores de Petróleo (Opep) garantindo o abastecimento global do petróleo caso ocorra problemas na produçao dos países do Golfo fez com que o preço do barril Brent negociado em Londres registrasse uma queda de 1,5% (as 7h15 de Brasília), sendo negociado a US$ 26,35. Analistas alertam que o noticiário irá ditar o comportamento dos mercados ao longo dos próximos dias. Notícias que confirmem as previsoes de uma guerra curta irao provocar altas nas bolsas, quedas mais acentuadas nos preços do petróleo e fortalecimento do dólar norte-americano diante de outras moedas. Em contrapartida, qualquer informação que indique problemas para os Estados Unidos terão impacto negativo e poderão ser amplificadas pelos mercados. Veja o especial: