Mercado: expectativas sobre juros O cenário econômico continua igual, no que tem de positivo e negativo. Mas ontem um fato alterou a rotina do mercado financeiro. O governo - através do Tesouro Nacional - se negou a aceitar as taxas de juros que os investidores e agentes financeiros, o tal do mercado, exigiam para comprar seus títulos prefixados. Na seqüência, os juros cederam, principalmente no mercado futuro. Agora vem a expectativa de como o mercado vai se comportar hoje, se confirmando um patamar mais baixo para os juros, ou retomando suas incertezas de curto prazo, com novas pressões de alta para o custo do dinheiro. Na economia real, nada mudou. A inflação brasileira está controlada, os indicadores de produção mostram recuperação e as contas públicas estão mais controladas, com menor déficit (diferença entre o que o governo gasta a mais do que arrecada). Mas os investidores, neste momento, não estão preocupados com a economia real e seu crescimento de longo prazo. A meta é evitar perder dinheiro no dia-a-dia. E se as oscilações dos juros, dólar e Bolsas ameaçam aumentar as perdas, a tendência é uma busca maior por segurança. Leia-se: títulos de renda fixa pós-fixados e juros mais altos. O dia de hoje vai ser muito importante na definição de um cenário de como o mercado financeiro vai ponderar o quadro externo e o interno, com a nova postura do governo. Por que os juros pararam de cair? O governo vinha com discurso e prática de redução gradual das taxas de juros, tendo como base o controle da inflação, desde março do ano passado. Naquela época, a taxa referencial do Selic estava em 45% ao ano. Em março deste ano, a taxa recuava para 18,5% ao ano. Mas na última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), em abril, houve uma guinada. O Comitê sinalizou manutenção da Selic, e alterou o viés de baixa (que sinalizava possibilidade de queda da taxa no curto prazo) para neutro (estabilidade da taxa). Pesou na decisão mais o cenário internacional de instabilidade do que o fato positivo de a inflação brasileira estar caindo com consistência - o que deveria sinalizar juro mais baixo, de acordo com a política econômica que o governo diz estar seguindo. O que preocupa no cenário internacional é o fato de o Banco Central norte-americano estar subindo há dez meses suas taxas de juros, numa tentativa de conter pressões inflacionárias. Pior: o consenso de mercado de que em maio a taxa subiria mais 0,25 ponto percentual foi substituído pela expectativa de uma alta de 0,5 ponto percentual, com o juro indo a 6,5% ao ano. E esta expectativa persiste. Ao cortar a trajetória de queda dos juros, o próprio governo aumentou o receio do mercado de que uma alta de juros nos Estados Unidos acabe resultando em aumento dos juros no Brasil. Até para evitar uma fuga de investidores do País, o que poderia pressionar a cotação do dólar, e, consequentemente, a inflação. Então, o governo segurou a taxa de juro, e o mercado, com medo de que isso sinalize uma alta no futuro próximo, começou a pedir taxas mais altas. Até o impasse de ontem, quando o governo sinalizou não aceitar juros tão altos como os pedidos pelo mercado. Para saber como fechou o mercado financeiro ontem, veja o link abaixo.