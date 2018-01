Mercado faz pausa na forte retomada; dólar sobe O mercado abriu hoje fazendo uma pausa na forte retomada registrada pelos ativos brasileiros nos últimos dias, que levou o risco País a cair à metade do recorde superior a 2.400 pontos de setembro. Às 10h58, o dólar subia 0,90%, para R$ 3,38, sendo acompanhado por leve alta dos juros futuros e ligeira queda do Ibovespa futuro. Para alguns operadores, o mercado aproveita as notícias negativas sobre as finanças de alguns Estados para promover uma realização de lucros. Clique aqui para saber como está o dólar