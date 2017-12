Mercado fecha com expectativa de corte de 0,5 na taxa Selic Apesar de os índices de inflação terem ficado acima das perspectivas, os investidores terminaram o dia com a perspectiva de que o Comitê de Política Monetária (Copom) vai decidir pela redução da Selic, a taxa básica de juros, em sua reunião mensal que termina amanhã. A maioria das apostas aponta para um corte de 0,5 ponto porcentual, o que levaria a Selic, a taxa básica de juros da economia, de 16,5% ao ano para 16% ao ano. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), os contratos com taxas pós-fixadas (DIs) e vencimento em julho pagavam taxa de 15,30% ao ano, ante 15,29% ao ano ontem. O contrato com vencimento em fevereiro registrou juros de 15,84% ao ano, ante 15,86% ao ano ontem. Bolsa A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,26%. Contudo, o giro financeiro somou R$ 1,084 bilhão, bem aquém da média superior a R$ 1,5 bilhão registrada até a semana passada. A pouca presença de estrangeiros foi explicada pela expectativa com o resultado da reunião do Copom. Para os analistas brasileiros, é óbvia e praticamente consensual a previsão de queda da Selic em 0,5 ponto, mas o investidor externo é mais cauteloso e prefere esperar. Destaque para as ações da Petrobras, que fecharam em alta, mesmo com a notícia de que a estatal autorizou uma provisão pré-impostos de R$ 1,48 bilhão em 2004, referente ao segmento de gás e eletricidade. A iniciativa não surpreendeu os investidores e a Merrill Lynch reiterou recomendação de compra do papel. As ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da empresa subiram 2,02% e as ordinárias (ON, com direito a voto), 3,38%. Dólar O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8380 na ponta de venda dos negóciso, em queda de 0,07% em relaçào às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,8360 e oscilou entre a máxima de R$ 2,8450 e a mínima de R$ 2,8330. Com o resultado de hoje, o dólar registra queda de 2,24% em janeiro e acumula baixa de 16,73% nos últimos doze meses. O Banco Central realizou nesta tarde um leilão de compra de dólar. Pouco antes do anúncio do leilão, a moeda norte-americana era negociada a R$ 2,8330 na ponta de venda das operações, o patamar mínimo desta terça-feira. A baixa era de 0,25% em relação aos últimos negócios de ontem. No leilão, o BC comprou dólares pela cotação de R$ 2,8380. Após o leilão, a moeda norte-americana reduziu sua depreciação frente ao real e voltou ao patamar de R$ 2,8400, mesmo patamar de fechamento ontem.