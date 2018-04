Mercado fecha mais otimista Hoje os mercados tiveram um dia de oscilações, mas no final prevaleceu o otimismo, ainda que muito moderado. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) teve alta, enquanto dólar e juros caíram. Ainda assim, a expectativa é que os vencimentos da próxima segunda-feira mantenham as oscilações e a pressão sobre as cotações. O governo conseguiu rolar mais uma parte dos títulos cambiais com vencimento na segunda-feira. Agora já foram recontratados cerca de 80% dos US$ 1,6 bilhões em papéis. Ainda assim, a tensão pode continuar contaminando o dólar até o início da próxima semana. Além disso, o Banco Central está tendo dificuldade em ceder as linhas especiais de financiamento de exportações, cuja meta de concessão, ao menos para essa semana, foi de US$ 100 milhões diários. O mercado alega que essas linhas de crédito são caras e as restrições à sua aplicação trazem dificuldades operacionais às instituições. Somando-se esses fatores, o dólar mantém-se alto. O câmbio desvalorizado e a inflação pressionada também inibem apostas em uma queda na Selic - a taxa básica referencial da economia, atualmente em 18% ao ano. O Comitê de Política Monetária (Copom), em sua última reunião mensal, definiu viés de baixa, ou seja, autorizou o BC a cortar a taxa quando julgar necessário. Mas o mercado considera essa possibilidade ainda remota. Parte do otimismo de hoje espelha a esperança de que a ascensão de José Serra, o candidato favorito dos mercados, continue. Esperam-se novas pesquisas de intenção de votos já para o início da semana que vem, e números ainda melhores para o candidato presidencial podem voltar a animar os negócios. Analogamente, um recuo dos ganhos de Serra nas últimas pesquisas pode trazer turbulências. O dólar comercial foi vendido a R$ 3,0750 nos últimos negócios do dia, em baixa de 1,51% em relação às últimas operações de ontem, oscilando entre R$ 3,0650 e R$ 3,1630. Com o resultado de hoje, o dólar acumula uma alta de 32,77% no ano e queda de 3,61% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 19,900% ao ano, frente a 19,980% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em julho de 2003 têm taxas de 23,160% ao ano, frente a 23,160% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,73% em 10455 pontos e volume de negócios de R$ 559 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 22,99% em 2002 e alta de 13,15% nos últimos 30 dias. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, 12 apresentaram quedas. O principal destaque foram os papéis da Eletropaulo PN (preferenciais, sem direito a voto), com alta de 10,17%, Inepar PN, que subiu 10,53%, e Globocabo PN, com valorização de 14,29%. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,27% (a 8671,0 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - subiu 1,63% (a 1335,77 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,9844; uma alta de 0,65%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 0,79% (379,90 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.