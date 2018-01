Mercado fica mais calmo O mercado aguarda a nova taxa de juros dos Estados Unidos. A decisão é do banco central norte-americano (FED). A expectativa é de que a taxa aumente 0,5 ponto percentual. Os investidores brasileiros já trabalham com esta elevação. Porém, as conseqüências por aqui dependem de como o mercado externo vai receber esta elevação. Nesta manhã, o dólar abriu em queda e chegou a R$ 1,8330. O grande volume de compradores fez com que o preço da moeda norte-americana subisse. Chegou a R$ 1,8460. Depois o mercado foi recuando e está agora em R$ 1,833 para a venda, com queda de 0,22%. O aumento na demanda por dólar é consequência de investidores que querem se proteger da oscilação dos juros. No mercado acionário, a manhã foi de poucos negócios. O volume de operações na Bovespa não passou dos R$ 170 milhões. O mercado está retraído devido à expectativa sobre os juros norte-americanos. O baixo movimento foi interrompido pela realização do leilão de compra de ações da Eletropaulo Metropolitana e de Light. A operação movimentou R$ 428,390 milhões, de acordo com o relato do editor Alcides Ferreira. Neste momento a Bovespa está trabalhando com alta de 1,6%, ponto de máxima do dia. As bolsas norte-americanas tiveram fortes oscilações hoje. A Nasdaq apresentou variação mais forte. Operou em baixa de 0,62% no início da tarde, mas chegou a cair mais de 2%, pressionada pela realização de lucros nas ações de tecnologia. O Dow Jones manteve-se firme e sustentou alta em torno de 1%. A decisão do FED também é aguardada no mercado de juros. Os contratos futuros de juros, vencimento outubro, por exemplo, projetavam taxa anual de 21,86%, ante 21,99% da sexta-feira passada. Houve, portanto, um recuo pequeno das taxas. As taxas estão em níveis elevados nos últimos dias por conta da expectativa de aumento dos juros nos Estados Unidos.