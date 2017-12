Mercado filipino fecha em alta de 1,18% O pregão da bolsa filipina encerrou hoje em alta de 1,18%, estimulado pela perspectiva de avanço da economia global. Taiwan subiu 0,70% sob influência dos bons resultados ontem em Wall Street (Dow Jones: +1,19%; Nasdaq: +1,51%). O Nikkei 225, de Tóquio, registrou alta de 0,07%. Os ganhos, estimulados pela alta em Nova York, foram limitados pelo movimento de realização de lucros. Em Seul, as compras realizadas por investidores estrangeiros superaram as vendas feitas por investidores domésticos, mas o índice Kospi encerrou o dia em +0,05%. Às 6h15 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,19%; Indonésia: +0,10%; Malásia: +0,76%; Tailândia: +1,20% e Cingapura: -0,47%.