Mercado filipino inicia a semana em alta A bolsa das Filipinas fechou hoje em alta de 2,92%, aos 1.384,43 pontos, seu melhor resultado em 18 meses. A maior alta do pregão foi dos papéis da Philippine Long Distante Telephone Co., seguindo os ganhos dos ADRs da empresa registrados na sexta-feira em Nova York. Taiwan encerrou o dia com valorização de 1,75%, liderada por ações do setor financeiro. O mercado sul-coreano oscilou entre os territórios positivo e negativo, mas acabou por recuar 0,11% em razão de realização de lucros e preocupações com a situação política do país. Hoje é feriado no Japão, razão pela qual não houve pregão. Às 5h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,06%; Indonésia: -0,93%; Malásia: -0,12%; Tailândia: +0,27% e Cingapura: +0,28%.