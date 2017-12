Mercado filipino registra alta de 1,18% A bolsa filipina fechou hoje em alta de 1,18% estimulada pelo resultado positivo de Wall Street (Dow Jones: +1,04%; Nasdaq: +0,57%). O Nikkei 225, de Tóquio, subiu 0,79% impulsionado pelos dados sobre os pedidos de máquinas, que foram superiores ao esperado. Blue chips, principalmente do setor de tecnologia, tiveram grande procura, mas as preocupações sobre a alta do iene frente ao dólar provocou a queda das ações de outros setores exportadores. O bom desempenho de Nova York ontem e programa de compras garantiram a alta de 0,32% em Seul. Taiwan registrou alta de 0,21%, liderada por um rally no setor financeiro em razão das expectativas de fusão e aquisição no setor. Às 4h50 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,22%; Indonésia: -0,55%; Malásia: +0,32%; Tailândia: +0,73% e Cingapura: -0,17%.