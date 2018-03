Mercado filipino registra terceira alta consecutiva A bolsa filipina fechou hoje em alta de 0,68%, o terceiro pregão seguido de altas, estimulada pelos números satisfatórios da economia no primeiro trimestre. Em Tóquio, o Nikkei 225 avançou 0,59%. As compras realizadas por investidores estrangeiros atraíram os players domésticos, que adquiriram principalmente blue chips. Em Taiwan, as compras de papéis de alta tecnologia no período da manhã garantiram a alta de 0,28%, apesar de a realização de lucros no final da sessão ter reduzidos os ganhos. Em Seul, o pregão encerrou misto, depois de oscilar entre os territórios negativo e positivo. Ações do setor financeiro levantaram o mercado, enquanto programa de vendas diminuiu as pressão, informaram analistas. Não houve negociações hoje na Indonésia por ser feriado nacional. O principal índice da bolsa local encerrou o dia em +0,16%. Às 5h10 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,23%; Malásia: +0,15%; Tailândia: -0,06% e Cingapura: +0,68%.