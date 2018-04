Mercado filipino sobe com bons indicadores econômicos A divulgação do PIB de 2001, que subiu 3,4%, acima da previsão dos economistas (2,85%) e do próprio governo (3,4%) estimulou os investidores da bolsa filipina, que fechou em alta de 4,19%, aos 1.361,94 pontos. O resultado foi o melhor desde 31 de julho. O mercado taiuanês também registrou alta (+1,02%), estimulado pela recuperação das principais bolsas americanas (Dow Jones: +1,50%; Nasdaq: +1,08) e também pela perspectiva da posse do novo gabinete que, esperam os analistas, implementará políticas de atração de novos investimentos. Em Tóquio, o mercado também reagiu ao desempenho de Nova York. O índice Nikkei 225 subiu 0,79% com a procura por barganhas. Em Seul porém, o índice Kospi fechou em queda de 0,18% em razão da realização de lucros. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,11%; Indonésia: +1,09%; Malásia: +0,82%; Tailândia: +0,68% e Cingapura: +1,74%.