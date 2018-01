Mercado filipino sobe influenciado por Wall Street Os investidores da bolsa filipina colocaram de lado hoje as preocupações com a política, economia e segurança do país e decidiram apostar na compra de blue chips, seguindo a alta de Nova York (Dow Jones: +0,87%; Nasdaq: +1,63%). O mercado encerrou o dia em alta de 3,20%. O Nikkei 225, de Tóquio, avançou 2,23% estimulado pelo resultado em Wall Street e pelo estudo da Morgan Stanley indicando o aumento dos investimentos em ações de empresas japonesas. O índice Kospi, da bolsa sul-coreana, subiu 0,95%, liderado pela procura por papéis de alta tecnologia. Já Taiwan abriu em alta, mas encerrou o dia em queda de 0,81%. Os investidores venderam suas ações em antecipação ao aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro e a um feriado chinês que no passado costumava coincidir com reversões no mercado. Às 4h40 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,08%; Indonésia: -0,09%; Malásia: -0,87%; Tailândia: +0,32% e Cingapura: -0,88%.