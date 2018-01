Mercado financeiro aposta em forte alta dos juros A inflação em alta fez os juros futuros dispararam de novo nesta terça-feira e a tendência é de mais alta, segundo previsões das mesas de operação das instituições financeiras. Em apenas dois dias úteis (do fechamento de sexta-feira passada para o de hoje), o juro do contrato de DI futuro para abril de 2003 (o mais negociado na BM&F) subiu quase um ponto porcentual. Fechou o dia de hoje em 26,80% (na sexta estava em 26,05%). A decisão sobre a taxa sai na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (dias 17 e 18). O mercado já fala em uma alta de 3 pontos percentuais, passando dos atuais 22% para 25%. Dólar em alta O dólar operou o dia todo em alta, distoando do comportamento ontem. O câmbio comercial encerrou na máxima do dia, com ganho de 1,71%, a R$ 3,69 na venda - patamar mais alto desde 30 de outubro (R$ 3,7150). O rebaixamento pelo banco norte-americano J.P. Morgan da recomendação para os títulos da dívida brasileira para "underweight" (abaixo do mercado) provocou a realização de lucros com os C-Bonds. O papel da dívida operou em baixa o dia todo e contagiou negativamente o risco Brasil e o dólar. Às 18 horas o C-bond recuava 1,47%, para 62,875 centavos de dólar. Nesse horário, a taxa de risco Brasil subia 17 pontos, para 1.545 pontos base. Bolsa em baixa A decisão do JP Morgan também afetou os negócios na bolsa de São Paulo e os realizaram lucros. O Ibovespa fechou em queda de 0,10% e o volume financeiro somou R$ 420 milhões. Do ponto de vista das empresas, as ações da Embratel continuaram seu processo acelerado de recuperação. Os papéis preferenciais dispararam 8,71% e os ordinários valorizaram 6,97%, as duas maiores altas do Ibovespa. O pior desempenho do índice foi de Net PN. O papel despencou 7,89%. A companhia anunciou hoje deixou de pagar juros de títulos no valor de RS 23,5 milhões. O anúncio fez a agência de classificação de risco Standard & Poor´s colocou a classificação da operadora de TV a cabo das Organizações Globo em nível de calote.