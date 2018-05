Mercado financeiro aposta que Galo vence, mas não leva

SÃO PAULO - A maioria dos economistas do mercado financeiro aposta que o Clube Atlético Mineiro vencerá o Olimpia no tempo normal, na decisão da Copa Libertadores da América de 2013, mas não conseguirá o desejado título inédito da competição.

O levantamento foi feito pelo AE Projeções, serviço especializado em estimativas de indicadores econômicos da Agência Estado. Foram consultados 25 analistas sobre o jogo desta quarta-feira, 24.

O levantamento indica que o time paraguaio será campeão continental pela quarta vez, após uma sequência de três conquistas consecutivas do futebol brasileiro.

Mas, os torcedores do Galo não precisam perder as esperanças: o mercado financeiro nem sempre acerta suas previsões.

Analistas têm dificuldade em dificuldades em prever a inflação.

Na pesquisa, sobre o resultado no tempo normal no Estádio do Mineirão, 84% dos analistas creem em vitória do clube mineiro, 12% em empate e apenas 4% no êxito do Olímpia.

Quanto ao título, os palpites estão mais equilibrados, já que 44% veem o primeiro título da Libertadores para o Atlético e 56% acreditam na conquista do adversário.

No ano passado, uma pesquisa do AE Projeções feita na véspera do segundo jogo da final havia mostrado que a maioria dos economistas tinha a expectativa do Corinthians campeão da Libertadores sobre o Boca Juniors, da Argentina.

A equipe paulista conquistou o título inédito da competição, de maneira invicta, depois de empatar por 1 a 1 no jogo de ida, em Buenos Aires, e vencer o jogo de volta, em São Paulo, por 2 a 0.

No caso da decisão de 2013, a missão do Atlético Mineiro é um pouco mais difícil, já que a equipe brasileira perdeu o jogo de ida, em Assunção, por 2 a 0. Para chegar ao título no tempo normal, o time comandado pelo técnico Cuca precisa vencer por três gols de diferença.

Se ganhar por dois gols de diferença, haverá prorrogação, conforme o regulamento específico para a final da Libertadores. Para chegar ao quarto título, o Olimpia pode perder até por um gol de diferença. Caso uma eventual prorrogação termine empatada, a decisão vai para os pênaltis.

Responsável pela melhor campanha da Libertadores de 2013 na primeira fase, o Atlético já alcançou, com a final inédita, seu melhor desempenho em cinco disputas. Antes da participação deste ano, a equipe brasileira havia chegado no máximo às semifinais, em 1978.

Quanto ao Olimpia, o clube é o terceiro que mais disputou Libertadores, com 37 participações. A decisão desta quarta-feira é a sétima da equipe paraguaia, que venceu os títulos de 1979, 1990 e 2002 e foi vice-campeão em 1960, 1989 e 1991.

A maioria dos analistas consultados participou do levantamento do AE Projeções sob a condição do anonimato, mas o economista Pedro Ramos, do Banco Sicredi, não fez restrições e confirmou sua aposta no clube paraguaio para o título. Ele ressalto que gostaria que o Atlético Mineiro fosse o campeão da Libertadores, mas avaliou ser essa uma possibilidade remota.

Segundo o economista, o time mineiro até pode vencer a partida, por 1 a 0, mas o título não deve ficar com o "galo". "É um tanto difícil, embora o Atlético vá contar com alguns reforços, o que pode favorecer, mas reverter 2 a 0 é complicado."

Para tentar se sair melhor, Ramos acredita que o Atlético precisa marcar um gol já no começo da partida. "Se passar o primeiro tempo, início do segundo, e não fizer gol, já pode começar a dar adeus ao título", disse.

A equipe brasileira entrará em campo com a provável formação: Victor; Michel, Réver, Leonardo Silva e Júnior César; Pierre, Josué e Ronaldinho Gaúcho; Bernard, Diego Tardelli e Jô. Técnico: Cuca

O Olimpia, por sua vez, deverá ser escalado da seguinte forma: Martín Silva; Manzur, Herminio Miranda, Candia e Alejandro Silva; Pittoni, Aranda, Mazacotte e Nelson Benítez; Salgueiro e Bareiro.

Técnico: Ever Hugo Almeida.

O árbitro da partida é o colombiano Wilmar Roldán. A decisão da Copa Libertadores da América está agendada para começar às 21h50, pelo horário de Brasília.

A pesquisa foi feita por Flavio Leonel, Maria Regina Silva e Denise Abarca

LIBERTADORES DE 2013 - CAMPEÃO

Atlético-MG - 44%

Olimpia - 56%

COPA LIBERTADORES DE 2013 - RESULTADO DO 2º JOGO DA FINAL*

Vitória do Atlético-MG - 84%

Empate - 12%

Vitória do Olimpia - 4%

Fonte: AE Projeções

(*): No tempo normal