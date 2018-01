Mercado financeiro: bolsa em queda O mercado financeiro está até o momento trabalhando com calma, sem fortes emoções ou oscilações. A maior expectativa hoje, no mercado brasileiro, é saber a qual preço o governo vai conseguir vender seus títulos. Em outras palavras: todos querem saber se o nível de juros pagos pelo governo nos títulos prefixados vai ou não subir. O certo é que o mercado vai continuar pedindo taxas elevadas para se prevenir contra eventuais altas de juros no futuro. Este é o problema dos títulos prefixados. Quando há aumento de risco, os investidores pedem taxas maiores. Uma saída para o governo é reforçar a venda de títulos pós-fixados, de menor risco para o investidor. Mas o governo está sinalizando que pretende manter seu cronograma de vendas de títulos prefixados apesar do nervosismo do mercado. Vamos aguardar para ver o que isso significa em termos de taxas de juros. Bolsa cai com Nasdaq A Bolsa de Valores de São Paulo está com queda ao redor de 1,75%, mas com baixo volume de negócios, de R$ 269 milhões. Os investidores continuam evitando o mercado acionário, enquanto aguardam uma formação mais clara do cenário internacional (ver link abaixo). A Bolsa paulista esta acompanhando hoje, novamente, a bolsa eletrônica Nasdaq, que reúne as empresas de tecnologia, no mercado de Nova Iorque. Nasdaq estava há pouco com queda de 1,5%. O índice Dow Jones, que mede o comportamento de preços das principais ações da Bolsa de Nova Iorque está trabalhando com alta, da ordem de 2%. O mercado de juros também está calmo, com as taxas de um ano nos swaps prefixados subindo um pouco. O juro médio estava há pouco em 21,08% ao ano, o que equivale a uma taxa de 21,63% para um padrão de 252 dias úteis. Ontem, esta taxa equivalente a 252 dias era de 21,57%. A diferença de taxa é realmente pequena. O mercado está aguardando o resultado do leilão de títulos públicos para tomar melhor posição. No câmbio, o dólar comercial está neste momento na casa de R$ 1,807, com recuo de 0,06%, com baixo nível de oscilações. O dia, até o momento, portanto, está calmo.