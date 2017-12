Mercado financeiro cauteloso à espera de Greenspan O mercado financeiro brasileiro iniciou a semana em clima de cautela, à espera do discurso que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Alan Greenspan, fará no Senado norte-americano, quarta-feira. Os investidores esperam algum sinal do Federal Reserve sobre os juros norte-americanos. A bolsa de São Paulo fechou em queda de 0,65%, com volume financeiro de R$ 1,756 bilhão. Em Wall Street, o Dow Jones caiu 0,14% e a Nasdaq subiu 1,24%. O risco Brasil ficou estável. Os títulos da dívida brasileira operaram em ligeiras queda. No mercado monetário, o IGP-10 de abril (1,20% contra previsão de 0,80% a 0,98%) e acima do resultado de março, de 1,05%, provocou alta nos juros futuros no pregão eletrônico da BM&F. O DI de janeiro/2005, o mais líquido, subiu a 15,38%, mas acabou encerrando o dia no mesmo valor do fechamento anterior, em 15,36%.