Mercado financeiro dos EUA espera alta dos juros no Brasil A maioria dos analistas do mercado financeiro dos Estados Unidos espera uma elevação da taxa de juros do Brasil, atualmente em 22% ao ano, na reunião desta semana do Copom. O economista-chefe para América Latina do banco BNP Paribas, Rafael De La Fuente, aposta numa alta de 2 pontos porcentuais da Selic. Para ele, o repasse da desvalorização do real para a inflação tem sido bastante forte. "O Banco Central tem dito há algum tempo que não se concentrará nos choques primários sobre a inflação, mas sim nos choques secundários, especialmente num possível aumento da demanda doméstica", afirmou De La Fuente à Agência Estado. "Mas o que estamos vendo são choques nos preços devido à desvalorização. Se o BC quiser manter alguma credibilidade, terá de elevar a taxa Selic". Ele não acredita que essa elevação da taxa Selic, se confirmada na quarta-feira, será a última do atual ciclo de aperto monetário. "Não diria taxativamente que esse será o último aumento de juros na fase atual, mas tudo vai depender da direção de política monetária que teremos do novo presidente do Banco Central e também a direção geral de política econômica do novo governo", afirmou. Para os analistas do banco HSBC, em nota distribuída a clientes hoje, a elevação dos juros deverá ficar entre 2 e 3 pontos porcentuais como resposta à "surpreedente subida da inflação". Os analistas do HSBC observaram que o IPCA de novembro atingiu os dois dígitos (10,93% em 12 meses), e as expectativas inflacionárias continuam subindo. "O mercado, que está atualmente precificando um aumento de 100 pontos-base a 150 pontos-base, poderá começar a mudar as expectativas em direção a um aperto maior monetário a partir de hoje", diz a nota do HSBC.