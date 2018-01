Mercado financeiro fecha mais calmo Hoje foi um típico dia de mercado financeiro. Muitas oscilações e pouca explicação para uma mudança de humor repentina. A única novidade foi a entrada do Banco Central, que colocou dinheiro no mercado a juros que sinalizam baixa da taxa. E também anunciou que vai reduzir a venda de títulos prefixados no leilão da próxima semana, o que reduz a pressão dos juros, porque haverá um recolhimento menor de dinheiro do mercado do que se esperava. Mas de fato estas notícias não são fortes o suficiente para justificar tantas mudanças. O cenário internacional continua rigorosamente igual, embora também as bolsas norte-americanas tenham reagido bem hoje e fechado em alta. Novos indicadores continuam apontando que a economia americana está muito aquecida. Isso confirma a expectativa de que o Banco Central norte-americano pode ser obrigado a subir as taxas de juros em 0,5 ponto percentual, para 6,5% ao ano, na próxima reunião em 16 de maio. Mas hoje o mercado esteve anestesiado e não se incomodou com a notícia. Ou, talvez, os investidores já estejam aceitando o novo nível de juros. Os números do mercado Acompanhando o movimento de ontem, os juros hoje abriram o dia bastante pressionados. Nas operações de um ano de troca de dinheiro prefixado por pós-fixado(swaps), as taxas eram de 22,80% ao ano, considerando uma base de 252 dias úteis. Ontem, nesta mesma base, a taxa de juro havia fechado em 22,2% ao ano. Na ponta de câmbio, o dia também estava nervoso, e rápido o dólar bateu na máxima do dia, de R$ 1,822, com uma alta de 0,55%. A Bolsa de Valores de São Paulo também abriu fraca, alcançando seu ponto de mínima logo no começo do dia, com queda de 1,06%. Depois que o Banco Central colocou dinheiro no mercado, os humores mudaram. O juro foi o primeiro a ceder. No fechamento do dia, a taxa do swap prefixado de um ano estava em 21,25% ao ano, considerando a mesma base de comparação com 252 dias úteis. O dólar também cedeu, com os últimos negócios sendo feitos a R$ 1,799, um recuo de 0,72% em relação aos últimos negócios de ontem. O dólar comercial médio do dia, oficial do Banco Central, fechou em R$ 1,8118, com queda de 0,14%. E a Bovespa fechou não só em alta de 1,65%, como esta foi a cotação mais alta do dia. No cenário internacional também as bolsas norte-americanas tiveram um dia mais otimista. Dow Jones, o índice médio das principais empresas da Bolsa de Valores de Nova Iorque, fechou com alta de 1,59%. E a bolsa eletrônica Nasdaq, que reúne empresas de tecnologia, fechou com alta de 1,59%.