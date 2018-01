Mercado financeiro inicia 2003 com otimismo O mercado financeiro iniciou 2003 confiante no discurso austero do novo ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e na competência de sua equipe técnica. Também soou bem a disposição do governo Lula de iniciar negociações visando as reformas da Previdência e tributária. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 2,96%, mas com volume financeiro reduzido, de apenas R$ 255 milhões. A liquidez reduzida no mercado facilitou a volatilidade do dólar, que não exibiu tendência definida. O comercial oscilou 1,14% no dia e fechou em queda de 0,28%, cotado a R$ 3,53. No mercado de juros, as taxas recuaram na BM&F e o volume de negócios, embora não tenha voltado ao normal ainda, até surpreendeu, considerando que a semana está começando numa quinta-feira. Na bolsa, a indicação do novo conselho de Administração da Petrobras não foi digerida pelo mercado. Apesar das declarações pró-mercado da nova ministra Dilma Rousseff, as ações preferenciais da Petrobras reduziram o ritmo de valorização. Petrobras PN subiu 1,51% e Petrobras ON fechou em queda de 0,47%. Os melhores desempenhos do Ibovespa ficaram por conta de Embratel PN (+14,97%) e Embratel ON (+11,96%), uma vez que voltaram os rumores de mudança iminente do controle da empresa. . As maiores quedas do índice foram registradas por Cesp PN (-2,52%), Embraer ON (-1,02%), Copel PNB (-1,00%) e Vale ON (-0,87%). No mercado monetário é dada como certa a manutenção no curto prazo do atual juro de 25% ao ano. A inflação tem mostrado sinais de recuo, no atacado e no varejo e o dólar interrompeu a realimentação da alta dos preços. Mas os índices ainda não trouxeram os efeitos do recente reajuste nos preços dos combustíveis e o mercado aguarda dados sobre as vendas de final de ano para calcular a demanda. Na próxima semana, começam a ser divulgadas as primeiras prévias da inflação de janeiro. No dia 8, será divulgada a primeira prévia do IGP-M; no dia 10, sai a primeira prévia do IPCA; no dia 13, a primeira quadrissemana do IPC da Fipe. Na BM&F, o juro do contrato de DI futuro para abril, o mais negociado (42.194 contratos negociados hoje), fechou o dia a 26,30% ao ano, bem abaixo dos 26,76% do dia 30 de dezembro; em segundo lugar (19.300 negócios), o DI fevereiro encerrou a 25,27%, ante 25,56% do último fechamento; e o DI março (11.815) fechou a 25,96%, ante 26,37%. No câmbio, apesar da continuidade da alta dos preços do petróleo no mercado internacional, o bom comportamento das Bolsas nos Estados Unidos e da Bovespa e ainda dos títulos da dívida brasileira prevaleceu na formação dos preços. Nos Estados Unidos, as bolsas foram impulsionadas pela recuperação da atividade industrial em dezembro, pondo fim a três meses seguidos de retração. Os preços do petróleo continuaram subindo em reação a um levantamento do Instituto Americano de Petróleo (API, na sigla em inglês), que mostrou que a greve na Venezuela causou um impacto mais intenso do que o esperado nos estoques norte-americanos do produto. Em Nova York, às 17h30, os contratos futuros do petróleo cru com vencimento em fevereiro subiam US$ 0,75, para US$ 31,95 por barril. Já na International Petroleum Exchange (IPE), de Londres, os contratos futuros do petróleo Brent para fevereiro subiam, nesse horário, US$ 0,84, a US$ 29,50 por barril. No mercado da dívida brasileira, o C-Bond era negociado às 17h50 em alta de 1,51%, a 67,375 centavos de dólar. No mesmo horário, o Risco Brasil caía 63 pontos, para 1.383 pontos base, ante o fechamento em 31/12.