Mercado financeiro mais calmo O negócios no mercado financeiro estão mais calmos. Os juros começaram o dia pressionados, mas neste momento começam a ceder. A referência de taxa prefixada de um ano, em papéis chamados swaps, está pagando juros de 21,6% ao ano. Ontem, estes papéis fecharam pagando 22,2% ao ano. Na abertura do dia, alguns bancos ainda negociaram taxas em alta, pagando juros de até 22,6% ao ano. Mas o mercado agora começa a ceder, na direção do que quer o Banco Central. No câmbio, também começou o dia nervoso, mas agora está mais calmo. O dólar comercial pode ser comprado por R$ 1,81, com pequeno recuo sobre o preço dos últimos negócios ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo registra este momento de maior tranquilidade, com alta de 1,15%. O Banco Central tentou pela parte da manhã acalmar o mercado, oferecendo dinheiro a preço mais barato aos bancos. Olhando os indicadores neste momento, parece que os investidores estão dando voto de confiança ao governo. Investidor de fundos de renda fixa prefixados devem ficar atentos às mudanças de tendência no mercado. Se a tendência de alta dos juros passar, os prefixados param de registrar perdas.