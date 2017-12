Mercado financeiro mantém recuperação A sensação nas mesas de operações do mercado financeiro, neste início de semana, é de que a crise política da semana passada foi controlada pelo governo (veja mais informações, no link abaixo, de como foi a movimentação financeira na semana passada). Mas todos continuarão de olho nas notícias que envolvam o caso das obras irregulares do fórum trabalhista de São Paulo e todos os seus desdobramentos. Na semana passada, o mercado financeiro foi abalado por informações divulgadas pelos jornais, de que o presidente Fernando Henrique Cardoso assinou, em 1996, um pedido do ministro Martus Tavares, que era ministro interino do Planejamento, para ampliar a liberação de verbas para a obra do fórum trabalhista de São Paulo. Isso depois que o Tribunal de Contas da União (TCU) apontou superfaturamento na construção, levando o Congresso a cortar os recursos para a obra. Na sexta-feira, a revista IstoÉ publicou uma reportagem com a gravação de conversas telefônicas do juiz Nicolau dos Santos Neto, acusado de desviar R$ 169 milhões dessa obra. O material reforça os sinais de comprometimento do ministro Martus Tavares, e do ex-secretário-geral da Presidência Eduardo Jorge. Porém, não indicaram nenhuma relação com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Esse era o grande temor dos investidores pois, em caso de envolvimento da imagem do presidente, a tendência era de queda da credibilidade do governo e de sua estratégia econômica. Isso poderia afugentar investidores, fazendo com que o dólar subisse muito e a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) despencasse. Como o envolvimento não foi comprovado, o mercado reagiu bem. A Bovespa fechou com alta de 2,65% e o dólar encerrou os últimos negócios cotado a R$ 1,8030 na ponta de venda. Mercado financeiro abre o dia estável A semana deve começar tranqüila no mercado financeiro. Com essa esfriada que deram as incertezas políticas, o fluxo de recursos no mercado de câmbio deve voltar a ter o maior peso nas cotações da moeda norte-americana, segundo analistas. E esse permanece extremamente favorecido. Bancos e empresas continuam captando recursos no exterior, na maioria dos casos a prazos entre um e dois anos e a taxas que variam de acordo com o risco da empresa, mas que em média oscilam em torno de 10% ao ano. Há pouco, o dólar era cotado a R$ 1,7960 na ponta de venda. Uma expressiva queda de 0,80% em relação ao fechamento oficial de sexta-feira. A Bovespa opera em alta de 1,53%. A Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia ações de empresas do setor de tecnologia - está em queda de 0,24%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - registra queda de 0,02%. No mercado de juros, títulos prefixados de swap de base 252 dias úteis pagam juros de 18,51% ao ano.