Mercado financeiro mantém tensão O momento é de precaução para o investidor. Quem está fora das Bolsas não deve entrar, a menos que tenha horizonte de longo prazo e orientação de profissionais para escolher boas ações. A Bolsa de Valores no Brasil continua com tendência de grandes oscilações, acompanhando o mercado de Nova Iorque. Por isso, está muito arriscado comprar ações neste momento. Podem acontecer novas quedas de preços mais expressivas no mercado acionário. Quem quer segurança e tranqüilidade deve ficar nos fundos de renda fixa tipo DI, que têm predominância de títulos que pagam juros pós-fixados. Com isso, se os juros subirem, o investidor evita perder dinheiro nas aplicações prefixadas. E se os juros caírem, o investidor apenas deixou de ganhar mais. É, portanto, uma postura mais segura. Bolsas subiram ontem em Nova Iorque No centro do furacão das Bolsas de Valores estão os índices de ações do mercado de Nova Iorque. Ontem o Dow Jones, que reúne empresas da velha economia (além de empresas de tecnologia), fechou com alta de 0,73%. E o Nasdaq, que concentra ações de empresas de tecnologia, subiu 2,52%. Este movimento pode afetar positivamente a Bolsa de Valores de São Paulo nesta terça-feira. Um dos destaques ontem em Nova Iorque ficou com as ações da Microsoft, que subiram 5,29%. O mercado recebeu bem, neste primeiro momento, a notícia de que a empresa poderá ser dividida em duas, segundo proposta do governo norte-americano. Para alguns analistas, os preços das ações da empresa já haviam caído muito, o que justificaria novas compras. Mas a discussão deste caso ainda não terminou e os investidores podem mudar de humor novamente. Outro fato que pode ajudar a Bolsa paulista hoje foi a alta ontem dos ADRs (American Depositary Receipts) dos recibos da Telebrás, também no mercado de Nova Iorque, de 5,2%. Estes papéis representam as principais ações das empresas brasileiras de telecomunicações. Como subiram em Nova Iorque, a expectativa é que também subam hoje no mercado brasileiro. É importante que o investidor saiba, no entanto, que os preços das ações podem subir hoje, mas podem voltar a cair com força no curto prazo. Daí a necessidade de cautela. Não se deve tomar uma decisão de comprar ações apenas pelos momentos eventuais de altas. Se pensar no longo prazo, alguns analistas já estão recomendando colocar uma parte em ações bem selecionadas, entre empresas que estão baratas e têm uma perspectiva mais promissora. Mas, quem for investir em ações, deve ser conservador e colocar uma pequena parte de seu dinheiro neste mercado, mesmo no horizonte de longo prazo. Expectativa de alta dos juros nos EUA A Bolsa de Nova Iorque está bastante nervosa por dois motivos principais. Primeiro, existem muitas dúvidas se os investidores não colocaram muito dinheiro nas ações de empresas de tecnologia. Muitas destas empresas estão dando sinais de não valerem tanto. Diante do risco de perdas, o investidor vende suas ações, acreditando que não darão tantos lucros, o que derruba as Bolsas. Acontece que ninguém sabe exatamente qual o preço correto destas ações. Então, um dia os preços caem muito, e no outro sobem muito. Estão todos procurando um patamar de preço mais justo, mas ninguém sabe quando estas oscilações vão parar. O segundo motivo, mas não menos importante, é que a economia norte-americana está dando sinais de aquecimento contínuo e elevado. Com isso, há a preocupação de que a inflação do país seja pressionada. Diante destes sinais, o Banco Central dos Estados Unidos (FED) está aumentando gradualmente as taxas de juros. Há uma expectativa de que em meados de maio a taxa possa voltar a subir de 6% ao ano para algo entre 6,25% e 6,5% ao ano. A tendência, neste caso, é que muitos investidores vendam parte de suas ações, esperando ganhar mais com os juros quando eles subirem. E isso também derruba os preços das ações. No Brasil, juros ainda ficam elevados Este nervosismo do mercado norte-americano também pega o Brasil no que se refere aos juros. Se as taxas de juros estão subindo no mercado internacional, o Brasil acaba também segurando seus juros em patamar mais elevado, para concorrer pelo dinheiro dos investidores (fluxo de capitais). A tendência é o governo brasileiro continuar enfrentando pressões do mercado financeiro para pagar taxas de juros acima do patamar da taxa básica estabelecida pelo Comitê de Política Monetária (Copom), que está em 18,5% ao ano (Selic). Foi o que aconteceu na semana passada, com o governo tendo que pagar taxas da ordem de 20,19% ao ano nos leilões de títulos públicos. Na próxima reunião do Copom, no dia 24 de maio, o governo vai ter que pesar o quadro de instabilidade internacional nas Bolsas para decidir para onde vão os juros brasileiros. Esta decisão também vai depender do novo patamar de juros dos Estados Unidos, que já terá sido alterado até lá. Teoricamente, o governo brasileiro estabelece a taxa de juros de acordo com suas metas de inflação. Mas, na prática, não é isso que está acontecendo. A inflação está controlada, da ordem de 6% para este ano. E as contas públicas dão sinais de melhora, embora não haja muita firmeza sobre a capacidade de sustentação desta melhora. Apesar do controle da inflação, o Brasil acaba mantendo juros altos para manter a atratividade para o capital estrangeiro. Se o Brasil não oferece juro atraente, o dinheiro sai do país tanto para aproveitar os juros maiores nos Estados Unidos quanto para cobrir prejuízos que estes mesmos investidores estejam tendo na Bolsa norte-americana. Dólar está na casa de R$ 1,80 O dólar subiu 4% mês de abril e começa maio na casa dos R$ 1,80. Parte do mercado acredita que este preço do dólar está caro e deve recuar a médio e longo prazo. Um sinal claro disso foi o fato de o mercado ter exigido do governo taxas maiores de juros no último leilão de títulos cambiais. Isso acontece justamente quando se espera uma queda das cotações do dólar. Mas elas podem não vir no curto prazo.