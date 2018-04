Mercado financeiro prevê inflação de 4,53% em 2009

Para 2010, a mediana das previsões para o IPCA caiu e passou de 4,41% para 4,40%, na primeira queda após quatro altas seguidas. O número estava em 4,32% há quatro semanas.

Já a projeção suavizada do IPCA para os próximos 12 meses recuou de 4,14% para 4,10%. Há quatro semanas, analistas esperavam 4,09% para a alta do índice no acumulado dos 12 meses seguintes.

Entre todos os analistas consultados pela pesquisa, a mediana das previsões para o IPCA em julho aumentou pela segunda semana seguida, de 0,36% para 0,38%. Já para o mês de agosto, a estimativa de inflação passou de 0,31% para 0,30%.

No grupo das cinco instituições que mais acertam as projeções da pesquisa, o chamado Top 5, a expectativa para o IPCA em 2009 no cenário de médio prazo subiu de 4,71% para 4,73%. Há um mês, essa previsão estava em 4,60%. Para 2010, a projeção deste grupo manteve-se em 4,50%. Há um mês, essa estimativa estava em 4,20%.

A pesquisa também aponta que a mediana das estimativas para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) em 2009, medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), aumentou de 4,11% para 4,16%, patamar inferior aos 4,25% verificados há um mês. Para 2010, a estimativa para o IPC-Fipe segue em 4,50% pela 51ª semana seguida.

PIB

O mercado financeiro também manteve a estimativa para o crescimento da economia brasileira em 2009. Na pesquisa Focus, a mediana das projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) seguiu em -0,34%. A estimativa é melhor que a verificada há quatro semanas, quando estava em -0,50%.

A retração da economia no ano deve ser liderada, na avaliação do mercado, pela produção industrial. Na visão dos analistas, esse setor deve ter contração de 6,29% em 2009, contra a previsão anterior de queda de 6,09%. Essa foi a quinta piora seguida da projeção, que há um mês estava em -5,04%.

Ao contrário desse cenário de contração, a estimativa para 2010 é de recuperação. Porém, a previsão dos analistas para a expansão do PIB do próximo ano cedeu de 3,60% para 3,50%.

Em 2010, o setor industrial também deve se recuperar. A previsão de crescimento passou de 4,25% para 4,50%.

Dólar

No levantamento do BC, a mediana das previsões para o valor da moeda norte-americana no fim de 2009 seguiu em R$ 1,95. Há um mês, essa previsão era de R$ 2,00. Para o fim de 2010, a previsão seguiu em iguais R$ 2,00 pela quinta semana seguida.

Já a estimativa de câmbio médio no decorrer de 2009 manteve-se em R$ 2,07. Há um mês, esse indicador estava em R$ 2,08. Para 2010, a previsão do valor médio do dólar permaneceu em R$ 2,00, ante os R$ 2,04 de um mês atrás.