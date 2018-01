Mercado financeiro reduz otimismo sobre a Bolsa

O Termômetro Broadcast Bolsa mostra um equilíbrio nas expectativas para o desempenho do Ibovespa na semana que vem. Em relação à pesquisa anterior, chama a atenção, no entanto, a perda de espaço da perspectiva positiva para as ações, mas que segue majoritária entre os agentes.

Entre 38 participantes, 44,74% disseram que a percepção é de alta; 26,32%, de estabilidade; e de 28,95%, de queda. A pesquisa, que tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte, refere-se ao período entre os dias 15 e 19 de janeiro.

No levantamento da semana passada, o sentimento era de alta para 75,00% dos profissionais; de estabilidade para 18,75%; e de baixa para apenas 6,25%. O principal índice de ações da Bolsa acumulou ganho de 0,35% nesta semana.

Na semana que vem, no exterior, há agenda importante de indicadores de atividade na China. Serão divulgados os resultados do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre, das vendas do varejo e da produção industrial de dezembro. Na Europa, será conhecida a inflação na zona do euro também referente a dezembro. Por fim, nos Estados Unidos, na segunda-feira os mercados estarão fechados em função do feriado em homenagem a Martin Luther King Jr. Ao longo da semana, o destaque é a divulgação de uma série de balanços do setor financeiro no quarto trimestre.

No Brasil, o mercado, enquanto aguarda o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dia 24, tem agenda mais fraca de dados para monitorar, entre os quais vale mencionar o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do Banco Central de novembro, na segunda-feira. Na Bolsa, os negócios poderão ser influenciados ainda pelo vencimento de opções sobre ações, na segunda-feira, e de opções sobre Ibovespa, na quarta.