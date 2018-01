Mercado financeiro tem dia tranquilo O mercado financeiro iniciou a semana com os investidores tranquilos, satisfeitos com o bloqueio de R$ 6 bilhões do orçamento, uma prova da força do ministro da Fazenda, Antonio Palocci. A bolsa de São Paulo fechou o pregão com pequena queda de 0,03% e giro de R$ 1,243 bilhão. O dólar caiu 0,27%, cotado a R$ 2,926, após três altas consecutivas. Os juros futuros também caíram. O DI de janeiro, o mais negociado, encerrou em 15,50%, contra 15,59% de sexta-feira. Logo após as 18h40, o risco Brasil caia 14 pontos, para 518 pontos. O C-Bond resgitrava pequena valorização de 0,6%.