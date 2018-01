Mercado financeiro termina a semana mais calmo O mercado financeiro terminou a semana mais calmo, após o anúncio de parte do ministério do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e do presidente do Banco Central. O dólar cai forte, a bolsa oscilou bastante e teve uma leve baixa e os juros futuros terminaram o dia em baixa No câmbio, a bem-sucedida rolagem hoje de 92,9% ou US$ 1,629 bilhão do vencimento de cerca de US$ 1,8 bilhão em contratos cambiais na próxima quarta-feira, dia 18, levou o dólar a encerrar a semana em firme queda. A moeda norte-americana fechou em baixa de 1,45%, cotado a R$ 3,73 na venda. O fluxo financeiro positivo também ajudou. Bancos que têm captações previstas para ingresso no País no início da próxima semana já se anteciparam com a venda de moeda à vista, afirmaram operadores. Bolsa serena A Bolsa de Valores de São Paulo esteve mais serena em relação a Henrique Meirelles para a presidência do Banco Central. Mas, desta vez, houve três focos de pressão negativos: o vencimento de opções na próxima segunda-feira, as quedas em Wall Street e boatos sobre o banqueiro Antônio Hermann na Diretoria de Política Monetária do Banco Central. Após a assessoria de Meirelles descartar Hermann, a bolsa reduziu a baixa. O índice teórico paulista fechou em baixa de 0,21% e o volume financeiro somou R$ 501 milhões. Às 18 horas, o Dow Jones caía 1% e a Nasdaq recuava 2,25%. As ações do setor de telecomunicações foram as mais afetadas pelas vendas, por terem maior liquidez. Os piores desempenhos do Ibovespa foram de Tele Nordeste Celular PN (-4,96%), Telemig Celular PN (-4,28%), Vale PNA (-2,86%), Embratel PN (-2,73%) e Petrobras Distribuidora PN (-2,73%). As maiores altas foram registradas por Bradespar PN (+10%), Eletropaulo PN (+7,62%), Tele Leste Celular PN (+4,76%) e Souza Cruz ON (+4,64%). Juros de olho no Copom O mercado monetário terminou a sexta-feira com os juros futuros em baixa, depois de terem subido ontem. Operadores explicaram que o mercado já começa a aceitar o nome de Meirelles para o BC. "Mas a redução foi pequena porque o mercado ainda aposta numa alta da Selic", disse um operador. Segundo ele, independentemente de quem conduzirá a mesa de open do BC, a inflação ainda é fator de preocupação. Por isso, espera-se que o Copom eleve a Selic entre um e três pontos porcentuais na próxima quarta-feira. Na BM&F, os juros futuros fecharam o dia em baixa em relação à véspera. O juro do contrato de DI futuro para abril de 2003 encerrou os negócios a 26,69% ao ano, de hoje ao vencimento, ante 26,78% de ontem. O juro do DI futuro para 1º de janeiro de 2003 ficou em 23,50%, ante 23,64% da véspera. O contrato de DI futuro para 1º de fevereiro fechou com juro a 25,03%, ante 25,13% de ontem.