Mercado formal de emprego tem melhor resultado desde 1991 O mercado formal de empregos criou, em julho deste ano, 202.033 empregos no País. A informação é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). representa um crescimento de 0,83% em relação a junho, tendo sido o melhor resultado assinalado pelo Caged para meses de julho desde 1991, quando a série foi iniciada. Neste ano, o Caged já acumula a criação de 1,236 milhão de vagas, um aumento de 5,32% em relação ao mesmo período de 2003. O ministro do Trabalho e Emprego, Ricardo Berzoini, que divulgou os números, comemorou o resultado, ressaltando que este é o sétimo mês consecutivo de alta. Ele atribuiu o bom momento vivido pelo mercado de trabalho à retomada do crescimento da economia. Por setores de atividade econômica, em julho, os destaques foram a indústria de transformação, com a abertura de 56 mil novas vagas, e a agricultura, que gerou 55.155 novos empregos formais.