Mercado futuro de ações começa a operar hoje A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) estréia hoje no mercado futuro de ações. Esse tipo de investimento tem ajuste diário de resultados e possibilidade de realização de vendas a descoberto. Segundo a Bovespa, o custo do mercado futuro incide sobre o volume financeiro calculado com base no preço de ajuste do dia anterior. Sobre as operações levadas para a liquidação física não incidirão custos. As taxas e emolumentos para operações normais custarão 0,0180%, e para operações de day-trade, 0,0093%