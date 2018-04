Mercado futuro deve definir trajetória de dólar O rumo dos negócios no mercado de câmbio hoje não deve se basear no noticiário político, mas sim na formação da ptax - a taxa de câmbio utilizada no vencimento dos contratos de dólar futuro - para o vencimento do contrato de setembro. Tudo que se disser sobre o cenário político e econômico pode não exercer tanta influência na trajetória da cotação do dólar. Na abertura dos negócios, às 9h39, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,053, em queda de 0,72% em relação ao fechamento de ontem. Já no mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 19,900% ao ano, frente a 19,980% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo registrava alta de 0,38%. As notícias do dia só serão importantes nas tomadas de decisão de negócios se estiverem compatíveis com o rumo que os investidores quiserem dar às cotações, para garantir a defesa de suas posições. Pelo cenário do dia, a tendência seria um recuo no valor da moeda norte-americana. Afinal, o Banco Central rolou mais de US$ 1,4 bilhão do total de US$ 1,6 bilhão de títulos cambiais quem vencem na segunda-feira. Além disso, mais um sinal de que o mercado externo está começando a reabrir as portas para o Brasil foi dado com uma emissão de US$ 180 milhões da Petrobras. Outro sinal dessa reabertura já tinha sido dado nesta semana, com uma operação de comércio externo de US$ 200 milhões conseguida pela Votorantim. O comportamento dos bancos perante os leilões de linha externa do BC (no leilão de ontem a demanda e as taxas oferecidas foram baixas e o BC não aceitou propostas), também sinaliza que a maior demanda por parte dos exportadores foi saciada, embora as instituições ressaltem que as regras para o repasse desses recursos estão limitando o número de clientes. Isso significa que ainda haveria uma demanda não atendida, principalmente de empresas menores. Com o resultado do leilão de linha externa de ontem, inclusive, o chefe do Departamento de Operações das Reservas Internacionais (Depin) do BC, Daso Maranhão Coimbra, disse em entrevista ao repórter Gustavo Freire que a atuação de hoje pode ser suspensa, a menos que seja sentida uma demanda efetiva pelos recursos.