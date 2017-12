Mercado ganha novo fundo de investimento A inclusão de títulos da dívida privada começa a ganhar espaço no mercado de fundos de investimento. A Pactual Asset Management lançou o FIF Pactual Capital Markets, um fundo de renda fixa com alocação em dívida corporativa. Quando comparado com os tradicionais fundos de renda fixa, o Capital Markets diferencia-se pela estratégia da composição de papéis de empresas privadas de bom perfil de crédito para atingir uma rentabilidade acima da do CDI. No lançamento do produto, a composição da carteira deverá atingir 30% em títulos de dívida privada, 40% em títulos da dívida pública federal de curto prazo e a parcela restante, de 30%, em títulos federais de prazo mais longo. Os porcentuais não são fixos e a fatia destinada à alocação em títulos de dívida corporativa poderá ser ampliada de acordo com as condições favoráveis de mercado. O fundo poderá usar também instrumentos de derivativos como opção de "hedge" (segurança). O valor do investimento mínimo é de R$ 50 mil, a taxa de administração é de 0,35% ao ano e não existe cobrança de taxa de performance (desempenho). Veja mais informações no link abaixo.