Mercado gosta de sinais de acordo com FMI O mercado espera que o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) saia até sexta-feira, pois na semana que vem o organismo entra em recesso por um mês. E há sinais, tanto do governo brasileiro como do Fundo, de que o acerto esteja a caminho. A dúvida agora é em relação ao tamanho da ajuda que o Brasil receberá. Muitos falam em algo entre US$ 15 e US$ 20 bilhões, e um valor muito inferior pode reavivar o nervosismo dos investidores. De qualquer forma, espera-se que o FMI exija também algum grau de comprometimento dos candidatos à Presidência da República, o que é o ponto mais difícil. José Serra (PSDB/PMDB), o mais alinhado com os mercados e candidato governista, já disse que sim, mas os demais têm um discurso comedido. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) moderou o tom e definiu metas de política econômica em seu plano de governo e na "Carta ao Povo", e até Ciro Gomes recuou. Ainda assim, há resistências. Mas os investidores dão o acordo como certo e o Banco Central (BC) nem renovou os títulos cambiais que venciam hoje, pressionando apenas pontualmente as cotações do dólar, que voltaram a cair. O dólar comercial foi vendido a R$ 3,115 nos últimos negócios do dia, em alta de 1,58% em relação às últimas operações de ontem, oscilando entre R$ 3,105 e R$ 3,26. Com esse resultado, o dólar acumula uma alta de 34,50% no ano e de 8,08% nos últimos 30 dias. Comenta-se que várias empresas, que não conseguem rolar suas dívidas em dólar, estão antecipando as quitações, e, com isso, deixando de necessitar dólares em reserva para pagamentos futuros, operação conhecida como hedge, muito comum nos momentos de instabilidade, o que pressiona o câmbio. Às vésperas da divulgação do acordo, não há muitos outros eventos afetando os negócios, que caminham em ritmo lento. Não se esperam grandes alterações no quadro eleitoral até o início da propaganda eleitoral gratuita, no dia 20 de agosto. Essa será a última chance de Serra, que tem o maior tempo no rádio e na televisão. Mesmo as altas nos mercados internacionais não tiveram tanto impacto. Os investidores especulam em torno da possibilidade, na semana que vem, de redução do juro básico norte-americano, já reduzido a 1,75% ao ano. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 24,60% ao ano, frente a 24,70% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 3,02% em 9755 pontos e volume de negócios fraco, de R$ 449 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 28,15% em 2002 e de 7,30% em nos últimos 30 dias. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, 29 apresentaram altas. O principal destaque foram os papéis da NET, ex-Globocabo, PN (preferenciais, sem direito a voto), com desvalorização de 17,14%. Mercados internacionais Em Nova York, o clima foi de alívio e recuperação. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 2,87% (a 8274,1 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - subiu 4,44% (a 1259,55 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,9662. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 1,55% (347,34 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.