Mercado imobiliário pode ter crescimento O sistema imobiliário brasileiro deve ser fortalecido com o crescimento da participação de bancos privados no mercado de crédito habitacional. Ou as instituições financiam os clientes que queiram adquirir imóvel ou ficam fora do mercado. A avaliação é do consultor imobiliário da companhia hipotecária Brazilian Mortgages, Fábio Nogueira, com base nas mudanças das regras de financiamento pela Caixa Econômica Federal (CEF). A CEF restringiu a liberação de cartas de crédito para a compra de imóveis novos ao cliente que ganha acima de 12 salários mínimos, tornou obrigatória a formação de uma Poupança de Crédito Imobiliário (PCI) de 12 meses antes da aprovação do crédito e subiu as taxas de juros, de 10,5% para 12% ao ano, dos financiamentos de imóveis novos. Fábio Nogueira argumenta que a CEF começa a se retirar do mercado justamente no momento em que o Banco Central promove a redução das taxas de juros. "Por essa razão, os bancos privados devem aproveitar o momento propício da estabilidade e crescimento da economia brasileira, com baixas taxas de juros, se quiserem competir com bancos estrangeiros que estão chegando ao Brasil para atuar fortemente no mercado do varejo", avaliou. O consultor defende que as mudanças da CEF seriam motivo de censura se o banco tivesse privado a classe com menor poder aquisitivo de ter acesso ao financiamento. Porém, argumenta ele, a instituição tem razão quando desempenha o papel social e transfere para o mercado a responsabilidade de financiar a classe média. Atualmente, informou ele, a CEF é responsável pelo atendimento de 80% dos pedidos de financiamento habitacional.