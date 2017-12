Mercado imobiliário: regiões mais atraentes Os lugares com as melhores perspectivas de valorização comercial na cidade de São Paulo, segundo analistas, encontram-se na região da Barra Funda e na parte nova da Avenida Brigadeiro Faria Lima - entre as Avenidas Cidade Jardim e Juscelino Kubitschek - onde já existem diversos empreendimentos imobiliários que estarão prontos nos próximos dois anos, afirma o diretor da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp), Luiz Paulo Pompéia. Ele acrescenta que, quando ficarem prontos, haverá uma grande valorização da área nos próximos cinco anos. "Afinal, atrairá outros empreendimentos, o que chamamos de comércio de conveniência: rede hoteleira, restaurantes, lojas etc." Também de acordo com suas previsões, a valorização da Barra Funda ocorrerá nos próximos dez anos. O diretor da consultoria imobiliária Cushman e Wakefield, Paul Weeks, também, cita a Barra Funda e chama atenção para a região da Marginal Pinheiros, onde há boas perspectivas de valorização. Região da Barra Funda apresenta boas perspectivas Pompéia acredita que na região da Barra Funda acontecerá a mesma transformação que ocorreu na Vila Olímpia na década de 90. "A Vila Olímpia, hoje conhecida como Vale do Silício da cidade de São Paulo por causa das empresas pontocom, também era um parque industrial como a área da Barra Funda e foi transformada." Embora para ele, o desenvolvimento da região, da forma como foi planejado, apresente uma infra-estrutura precária. Outra vantagem da Barra Funda, citada por Pompéia, é a malha viária que facilita o acesso à região. "Ali, temos a Marginal Tietê, as Avenidas Francisco Mattarazo, Pacaembu, Antártica e Pompéia interligando pontos como o centro da cidade e as zonas leste e oeste. Além disso, há a estação rodoviária e as estações de trem e metrô." Segundo ele, uma outra área perto da Barra Funda com potencial de desenvolvimento não apenas comercial, mas residencial, é a Água Branca que vem recebendo incentivo do Poder Público. Investidor deve fazer projeção de valorização Para comprar um imóvel com perspectivas de valorização, o diretor da Brazilian Mortgages, Fábio Nogueira, dá uma dica: "o comprador deve visualizar, ao analisar uma região, se nela acontecerá o que aconteceu com a Paulista dez anos atrás e hoje acontece com a Faria Lima e Pinheiros - regiões que tiveram um alto índice de valorização. Ele também cita, como os outros analistas, a região da Barra Funda onde acredita que haverá um processo de valorização. "Por isso, pode-se aproveitar agora enquanto os preços estão baixos." Quando fala em preços baixos, Nogueira compara o valor de aluguel e venda do metro quadrado de um prédio comercial na Faria Lima e o empreendimento imobiliário Centro Empresarial Água Branca, cujos fundos são administrados pela Brazilian Mortgages, na Barra Funda. "Hoje, o aluguel do metro quadrado no Centro Empresarial está em torno de R$ 40 e a compra em cerca de R$ 3,2 mil. Na região da Faria Lima, o aluguel metro quadrado custa em média R$ 70 e a compra, R$ 6 mil."